Uditis reprise par Sequotech

Uditis passe aux mains de Sequotech. Le groupe jurassien reprend l’entreprise basée à Peseux et Glovelier, spécialisée dans les prestations informatiques. Dans un communiqué, le groupe annonce vouloir ainsi renforcer sa position sur le marché suisse.

Les fondateurs et collaborateurs clés d’Uditis restent investis de manière significative dans l’actionnariat et continueront à développer l’entreprise au sein du groupe Sequotech, selon le communiqué. Qui précise encore que « les entreprises du groupe conservent leur autonomie et aucun changement dans les staffs respectifs n’est prévu ».

Uditis a été fondée en 2000 en tant que spin-off du CSEM. Avec désormais une soixantaine de collaborateurs, l’entreprise propose des prestations allant notamment du cloud aux infrastructures en passant par les réseaux. /comm-aju