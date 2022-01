La conservatrice du MRVT s’en va

Changement du côté de la conservation du Musée régional du Val-de-Travers. La conservatrice a quitté son poste fin 2021, afin de rejoindre un nouveau défi au sein de Culture Valais. Louison Bühlmann est arrivée il y a dix ans dans l’institution basée à Môtiers, d’abord grâce à un stage de Master, effectuée dans le cadre de ses études à l’Université de Neuchâtel. Au départ de l’ancienne conservatrice Laurence Vaucher il y a cinq ans, c’est Louison Bühlmann qui a repris le poste. Elle organisait depuis les expositions du MRVT.



Parmi ses fiertés, la Vallonnière retient l’amélioration de la visibilité pour les trois sites de l’institution : la Maison des Mascarons à Môtiers, le Séchoir à absinthe de Boveresse, et la pension Beauregard à Fleurier. Une amélioration qui a surtout passé par une communication plus efficace en ligne et sur les réseaux sociaux. Louison Bühlmann explique par contre ne jamais avoir compris ce qui retenait les Vallonniers ou les Neuchâtelois loin du Musée régional du Val-de-Travers. Selon l’ancienne conservatrice, l’institution avait une réputation de « musée poussiéreux » qui n’était pas du tout justifiée. /swe