Abbatiale de Payerne : objectif UNESCO

Après les villes horlogères et les sites palafittiques, un autre trésor patrimonial de la région pourrait obtenir son inscription à la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les sites clunisiens sont candidats à la candidature. En octobre, le législatif de Payerne a voté un crédit de 40'000 francs pour lancer le mouvement, dans le but d’obtenir une reconnaissance pour son Abbatiale. L’édifice religieux de la commune broyarde, comme l’abbaye de Bevaix et le prieuré de Corcelles dans le canton de Neuchâtel, font partie de ces sites religieux bâtis dans sept pays européens par l’Ordre monastique de Cluny à partir du 10e siècle.