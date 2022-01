Les Clefs du Locle : revisiter les beautés de la Mère Commune

Les Clefs du Locle : le titre du livre sorti l’automne dernier en librairies est évocateur. Marion Jiranek et Julien Chatillon-Fauchez signent un livre rempli de couleurs et de paysages bien connus de la Mère Commune. Respectivement artiste-peintre et écrivain ce couple de Genevois établi au Locle depuis quelques années a réalisé ce livre sur commande de la Ville du Locle. « La ville du Locle avait bien besoin que quelqu’un pose les yeux sur toute la beauté qu’elle renfermait et surtout que ses habitants reprennent confiance en leur environnement », déclare Marion Jiranek, qui avait déjà travaillé avec d’autres communes sur des ouvrages similaires ailleurs en Suisse.

Le choix des lieux et des perspectives s’est fait naturellement en se promenant dans les rues du Locle. Car malgré son apparence de centre-ville engorgé par le trafic de transit, Le Locle cache plusieurs beautés selon Marion Jiranek :