Le Conseil d’Etat souhaite une bonne année aux Neuchâtelois

2021 s’achève, « entre espoir, succès et défis ». C’est avec ces mots que le Conseil d’Etat neuchâtelois qualifie ces douze derniers mois. S’il a fallu une nouvelle fois jongler avec les mesures sanitaires en marge de la pandémie de Covid-19 et de ses nouveaux variants, le gouvernement relève dans un communiqué que l’année a aussi réservé de belles choses, « notamment la bonne reprise de l’économie neuchâteloise et de l’emploi ce printemps. »

En termes de défis en 2021, il y a bien sûr eu les inondations de Cressier, le 22 juin, qui ont marqué la population locale. La gestion de la crise s'est faite entre la Commune, le Canton et la Confédération : on se souvient que l’armée est intervenue sur place pendant plusieurs jours. Parmi les succès, le Conseil d’Etat souligne le nombre records de contrats d’apprentissage signés dans le Canton de Neuchâtel en 2021, mais aussi la première étape du développement du RER neuchâtelois, ainsi que le OUI de la population au contournement de la H18 de La Chaux-de-Fonds fin novembre.