Une « Maison Totale » à Bôle

Arpenter des couloirs et déambuler dans les pièces d’une œuvre d’art, ce sera bientôt possible à Bôle. Un projet intitulé « Maison Totale » entend transformer une bâtisse et son jardin en création artistique ouverte au public. Imaginé par l’artiste Augustin Rebetez et l’Association des Collièses, le concept devrait voir le jour d’ici 2023. Le projet en est encore à ses balbutiements, mais la réalisation finale est déjà bien pensée. Les précisions de l’artiste Augustin Rebetez :