Un blog pour parler de politique fédérale aux Neuchâtelois

Damien Cottier et Baptiste Hurni unis dans le blog des Pas perdus. Les conseillers nationaux neuchâtelois libéral-radical et socialiste ont créé cette plateforme pour apporter leur pierre à l’édifice démocratique. Son nom fait référence à l’antichambre du Conseil national où les parlementaires débattent informellement des sujets déjà traités ou qui vont l’être au Parlement. L’élu libéral-radical et l’élu socialiste y affrontent leurs visions politiques sur des sujets d’actualité, notamment en prévision d’objets soumis au peuple en votation fédérale.