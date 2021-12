Succès éclatant des marchés de Noël à Neuchâtel

La place du Coq-d’Inde ne sera pas restée longtemps orpheline de son marché de Noël, puisqu’un nouveau marché s’est installé sur le site. Sous l’appellation de « Village de Noël », l’événement a également réuni plusieurs exposants dans des chalets en bois. Le co-organisateur Gilles Crelier s’est dit très satisfait de cette première édition, avec une bonne affluence malgré la « 2G » sanitaire et le pari d’installer le marché un mois entier, du 26 novembre au 23 décembre.

Du côté des autorités communales, on se réjouit du succès de ces deux manifestations. Et on se prête à rêver à un format plus grand, qui pourrait s’étendre vers l’ouest ou vers l’est, jusqu’à l’Esplanade du Mont-Blanc. Un débriefing est prévu en début d’année par la Ville, selon la présidente du Conseil communal Violaine Blétry-de Montmollin.