Retour du masque, jauges en famille et Père-Noël vacciné : un second Noël de pandémie

Le monde se prépare une nouvelle fois à fêter Noël en période de pandémie… Gestes barrières, réunions de famille réduites : la flambée des infections jette un froid sur les fêtes… mais les restrictions sont de manière générale moins strictes que l’an passé un peu partout dans le monde.





Retrouvailles familliales après de longs mois sans se voir

Aux Etats-Unis, les voyages sont à nouveau possibles entre les différents états et de nombreuses familles ont prévu de se retrouver pour les fêtes… encore faut-il que les vols soient assurés. La principale compagnie, United, a annoncé une centaine d’annulation de vols à cause de cas Covid au sein du personnel d’aviation. En Australie, on peut aussi à nouveau circuler à l’intérieur du pays pour se retrouver en famille ou entre amis. C’est la première fois depuis le début de la pandémie. « Nous avons tous été témoins de scènes émouvantes de gens se retrouvant dans les aéroports après des mois de séparation », a salué l'archevêque catholique de Sydney, Anthony Fisher, dans son message de Noël. « Dans une période aussi sombre, Noël est un rayon de soleil, un fragment d'espoir ».





Célébrations autorisées

Malgré l’omniprésence du coronavirus, des milliers de personnes sont attendues au Vatican ce vendredi, pour la traditionnelle messe de Noël présidée par le pape François. L’an dernier, 200 fidèles avaient pu entrer dans la basilique St Pierre de Rome. En Israël, où les frontières sont à nouveau fermées, la messe de minuit sera réservée à un petit cercle de fidèles, sur invitation seulement.







Nouvelles mesures

Des précautions jugées nécessaires, alors que les contaminations au coronavirus ne cessent d’augmenter, entre le variant Delta et le nouveau variant Omicron. En Espagne, en Italie et en Grèce, il faut à nouveau porter le masque en extérieur. L’Equateur a rendu la vaccination obligatoire dès l’âge de cinq ans. Et plusieurs officiels, dont le premier ministre britannique Boris Johnson, ont appelé la population à se faire vacciner, en guise de « cadeau » à toute la nation.



Père-Noël vacciné et plus que bienvenu