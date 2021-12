Noëls solidaires à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

La pandémie n’a pas eu raison de tous les Noëls solidaires dans le canton de Neuchâtel. Ils auront lieu à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, mais sous une forme covid compatible. Dans les Montagnes, les bénévoles de Chœur à cœur seront sous le couvert de la gare ce vendredi entre 15h et 17h pour offrir une soupe et une petite douceur aux passants.

À Neuchâtel, l’équipe de Noël autrement s’installera le 25 décembre devant le Péristyle de l’hôtel de ville de 11h à 16h pour partager, à l’extérieur, un repas chaud avec la population.

Dans les deux cas, les organisateurs ont renoncé à une manifestation à l’intérieur. Ils se voyaient mal refuser l’entrée d’une fêté axée sur le partage, la convivialité et l’échange à ceux qui n’ont pas de pass-sanitaire. /sma-cwi