Les Pères Noël s’invitent aux Bugnenets-Savagnières

Serge Roher, l’un des membres du conseil d’administration des Bugnenets-Savagnières estime, qu’ils étaient une vingtaine sur la station : « Si le 24 décembre avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu une belle fréquentation [de gens déguisés] ». Mais il en faudra plus pour ruiner sa veille de Noël : « C’est vraiment pour le côté sympathique. On considère qu’il est important pour une station d’animer les jours de ski ». /vja