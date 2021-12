Un appel franco-suisse pour la ligne des horlogers

Il faut augmenter la cadence des trains entre La Chaux-de-Fonds et Besançon. C’est en résumé la demande faite jeudi à Valdahon par des représentants de six communes ou territoires de la zone frontalière parmi lesquelles figurent La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Ils ont présenté et signé une résolution pour la promotion de cette desserte ferroviaire aussi appelée ligne des horlogers.





Du sauvetage à l'amélioration de la desserte

Il s’agit d’un grand chemin parcouru, alors que la ligne était remise en question au-delà de 2017, pour des questions de changements de normes. Aujourd’hui ces travaux, estimés à 55 millions d’euros, sont sur le point de se terminer, avec à la clé notamment un gain de temps de 15 minutes sur le parcours. Et les places assises seront d’ailleurs également doublées « C’est un premier pas en avant », comme le mentionne le texte. Mais le document relève surtout le potentiel de la ligne, en termes économiques et touristiques, que ce soit côté français uniquement, mais aussi dans une vision transfrontalière.





Et l'électrification?

Grand Besançon Métropole, la Comunauté de communes du Val de Morteau, La Communauté des communes des Portes du Haut-Doubs, la Communauté de communes Loue Lison, l’Agglomération urbaine du Doubs et les Villes du Locle de La Chaux-de-Fonds appellent donc à une amélioration de l’offre. Cédric Dupraz, conseiller communal en ville du Locle :