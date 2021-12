Omicron fait baisser le prix de l’essence

Le variant Omicron du Covid-19 ne suscite pas uniquement l’inquiétude des professions médicales. Il cause également des craintes chez les spéculateurs. Lundi, le prix du pétrole a chuté en raison des nouvelles restrictions sanitaires annoncées à cause de l’émergence de la nouvelle souche du virus. Le prix du baril de Brent, qui fait référence, a plongé de plus de 4%. C’est la dernière en date d’une série de décrochages causés par Omicron.

L’aspect positif pour les consommateurs, c’est que cela fait baisser les prix de l’essence et du mazout. Roberto Cattilaz est le directeur de la société Grenacher à St-Blaise, spécialisée dans les produits pétroliers. A ce titre, il est un observateur privilégié du marché du pétrole. Il rappelle que la crise du Covid bouleverse le marché depuis des mois :