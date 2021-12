Fausse rumeur de tentative d’enlèvement à Marin

Il n’y a pas eu de tentative d’enlèvement dans la cour de l’école de Marin-Epagnier. Il s’agissait d’une fausse rumeur. Dans un communiqué publié mardi matin, la Police neuchâteloise relève que les enfants qui avaient raconté avoir été victimes de ces faits les ont inventé. Ils ont admis avoir menti après avoir été auditionnés et confrontés à certains éléments contradictoires. Au vu de l’ampleur que prenait l’affaire, il leur devenait de plus en plus difficile d’avouer leur mensonge.

Cette rumeur a été largement relayée sur les réseaux sociaux. La police rappelle que diffuser des éléments non vérifiés sur les réseaux sociaux peut s’avérer pénalement répréhensible, notamment lorsqu'ils concernent des numéros d’immatriculation ou des identités. Elle relève aussi qu’en cas d’événements de ce genre, il convient d’avertir les autorités compétentes, mais en aucun cas de les relayer sur les réseaux sociaux. /comm-sma