Milvignes veut développer son offre

La commune de Milvignes lance un appel à projets en matière de culture, loisir, sport et tourisme. Les autorités espèrent enrichir l’offre existante par des projets imaginés et portés par les citoyens de la commune. Ceux-ci doivent être accessibles à un large public et se dérouler sur le territoire communal. Il est possible de déposer une postulation jusqu’au 1er mars 2022. Un montant total de 10'000 francs est prévu pour soutenir un ou plusieurs lauréats. /comm-aju