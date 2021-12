Lac des Taillères : de la glace mais pas de patin

Grâce aux températures très négatives de ces dernières semaines dans la vallée de la Brévine, le lac des Taillères est gelé. Samedi et dimanche, des promeneurs ont pris le risque de marcher sur la surface glacée. Sur la rive, un panneau les prévient : celles et ceux qui s’aventurent sur la glace le font à leurs risques et péril. Quant au patinage, on ne peut pas le pratiquer pour le moment, en raison d’une couche de neige trop importante.

Les éclaircissements de Pascal Schneider, du magasin Siberia Sports, grand spécialiste du lac des Taillères :