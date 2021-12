Une forêt tout en couleur

Lumières, sons et même odeurs... Broye Luminis propose une expérience multisensorielle à ses visiteurs. C'est au bois de la Faye, près d'Estavayer-le-Lac, que le public pourra découvrir plusieurs tableaux alliant ombres et scintillements lors d'un voyage qui se veut féerique. Chaque jour jusqu'au 19 décembre, à la tombée de la nuit, la forêt se transforme pour offrir un parcours enchanté grâce, notamment, à 140 projecteurs et à plusieurs kilomètres de tubes LED.