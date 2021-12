Le home des Bayards va fermer

Il y aura un home de moins à Val-de-Travers d’ici deux ans. L’institution des Bayards, ouverte vers 1840, doit fermer ses portes. L’établissement ne remplit pas les nouvelles normes établies par le canton de Neuchâtel dans sa nouvelle planification médico-sociale (PMS). Dans leur dernier rapport daté de cette année, les autorités ont révisé le règlement sur l’autorisation d’exploitation et la surveillance des institutions (RASI) qui datait d’il y a 20 ans. Et selon les nouvelles exigences communiquées au Conseil d’administration du home des Bayards en octobre dernier, l’institution ne répond plus aux normes demandées. On parle surtout de l’incapacité de développer dans le même bâtiment, une unité de gériatrie, pour accompagner celle de psychogériatrie déjà existante aux Bayards.