La H10 entre Rochefort et Noiraigue ouverte mercredi après-midi

Soupir de soulagement pour les usagers de la route. La H10 entre Rochefort et Noiraigue sera à nouveau ouverte au trafic mercredi aux alentours de 14h30, avec des feux de signalisation bidirectionnels. Ce début de semaine, deux éboulements se sont produits à Fretereules, provoquant des accidents. Depuis mardi soir, la H10 est fermée sur ce tronçon et le trafic est dévié par la côte Rosière et le col de la Tourne, pour permettre de nettoyer les pans de roche tombés sur la chaussée et stabiliser la paroi.