« Tout est possible » est lancé

C’est parti pour « Tout est possible » ! Cette opération est mise sur pied par les Radios régionales romandes, dont RTN, et la RTS, s’inscrivant dans le cadre des 75 ans de la Chaîne du Bonheur. Il s’agit de mettre en lien des personnes à la recherche de ressources pour mener à bien un projet et d’autres qui peuvent les leur apporter, que ce soit en force vive ou en matériel.

Sébastien Fornerod, responsable du CAP et Baptiste Seghetto, responsable d’antenne à BNJ étaient les invités de La Matinale lundi :