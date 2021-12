Gare aux arnaques par courrier

Nouvelle arrivée sur le marché des arnaques dans le canton de Neuchâtel. Après l’e-mail du prince nigérian et les fraudes à l’investissement en ligne, place au courrier nominatif. Dernièrement, plusieurs Neuchâtelois ont reçu une lettre qui les invite à réclamer une assurance-vie d’un lointain parent. À la clé : un pactole alléchant de plusieurs millions de francs. Mais attention, il s’agit d’une arnaque.







Courrier étrange



Le mois passé, des Neuchâtelois ont reçu une lettre les enjoignant à collaborer avec un avocat étranger pour solliciter une somme importante, en l’occurrence 11,5 millions de dollars. Un membre éloigné de leur famille aurait perdu la vie, il y a plus de dix ans et le dépôt d’épargne « payable au décès » n’a jamais été réclamé. Le pactole est certes alléchant, mais quelques détails mettent la puce à l’oreille. L’étude de l’avocat qui a contacté certains citoyens est située au Canada, mais l’enveloppe est affranchie … au Portugal.

Dans le courrier, si le nom du parent décédé correspond à celui du destinataire, les logotypes utilisés sont très pixellisés, de mauvaise qualité et la signature est numérique. De son côté, le site internet mentionné dans le texte renvoie sur une page banale sans photographie ni référence. Le signataire est introuvable sur la toile, et surtout, il semblerait que le nom de l’étude soit inventé et calqué sur un vrai cabinet qui se situe à quelques encablures de là, au Canada. Tout laisse donc à croire qu’il s’agit d’une fraude.

Pour la Police neuchâteloise, ce procédé est nouveau dans la région. Il est surtout plus retors.