Le Bus des neiges roule pour une deuxième année

Atteindre les pistes de ski et les itinéraires balisés sans voiture, c'est ce que propose le Bus des neiges pour une deuxième année consécutive. Il circulera tous les jours du 18 décembre jusqu’au 6 mars, d’une part entre Couvet et le Centre nordique de Couvet/Creux du Van, et d’autre part entre Les Verrières et le Centre nordique des Cernets. À noter que la réservation est obligatoire et se fait en ligne jusqu’à 18h le jour précédent. La course demandée a lieu dès deux participants inscrits. /comm-tbu