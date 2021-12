L’association RUN devient objectif:ne

L’association RUN (Réseau urbain neuchâtelois) change de nom et devient objectif:ne. La nouveauté « symbolise la dynamique de construction territoriale du canton de Neuchâtel », concrétisée par le projet d’agglomération RUN et les accords de positionnement stratégiques.

L'association est composée des régions Neuchâtel Littoral, Montagnes neuchâteloises, Val-de-Travers et Val-de-Ruz. Selon un communiqué publié jeudi, l’association a voulu redéfinir sa communication afin d’exprimer son positionnement au service du développement du canton, dans la continuité de la révision de ses statuts en 2017.

Créé en 2006, le RUN est une association de droit privé, sans but lucratif. Basée à La Chaux-de-Fonds, elle vise à faire rayonner le canton de Neuchâtel et à stimuler la concertation entre ses membres et partenaires. Il appuie ainsi les acteurs publics et privés pour accompagner et faciliter la concrétisation de projets partagés. /ATS-tbu