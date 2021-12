L’armée n’arrivera pas à Neuchâtel lundi

Le Canton de Neuchâtel doit encore négocier avant de recevoir l’aide de l’armée pour lutter contre la pandémie. Face à la surcharge des hôpitaux et à la hausse des contaminations au Covid-19, le Conseil fédéral a décidé cette semaine d’offrir un appui de l’armée aux Cantons qui en ont fait la demande. Neuchâtel, le Jura et le Valais se sont annoncés. Dans un premier temps, le déploiement des soldats pour soutenir les soins et la vaccination semblait possible dès vendredi, voir lundi.

Mais les discussions entre le Canton et l’armée sont encore en cours, selon la cellule de crise ORCCAN du canton de Neuchâtel. Des modalités doivent encore être déterminées. Par conséquent, les premiers soldats pourraient arriver dans la région au plus tôt dans le courant de la semaine prochaine.





Des conditions strictes

Pour recevoir l’aide des militaires, plusieurs conditions doivent être remplies. Les cantons doivent notamment démontrer qu’ils ont déjà déployé tous les moyens civils qui étaient à leur disposition. Ils doivent aussi prouver qu’aucun personnel supplémentaire ne peut être recruté sur le marché du travail et que toutes les possibilités de recourir aux chômeurs, étudiants en médecine et autres sont épuisées.

Un point en particulier semble poser problème à l’heure actuelle : il faut également que les interventions médicales non urgentes soient reportées. Or, ce n’est pas encore le cas au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois.





Le RHNe affiche complet

L’institution pourrait toutefois prochainement prendre une décision en ce sens. La situation continue de se tendre dans les différents services. Ce jeudi, le RHNe affiche complet, selon les contacts que nous avons pris au sein de l'institution. Ses dix lits de soins intensifs sont occupés par des personnes atteintes du Covid mais aussi des patients qui souffrent d’autres pathologies.

Mercredi, 10 nouvelles personnes positives au Covid ont dû être hospitalisées. C’est donc au regard de tous ces paramètres que l’armée devrait conclure une convention avec les institutions civiles à laquelle elle apportera son soutien. /ara