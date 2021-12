Sapin du Cœur à Marin Centre

Décorer un sapin contre des dons. C’est ce qu’organise Terre des hommes au Centre Marin dès ce lundi jusqu’à dimanche. L'organisation communique que « chacun pourra effectuer un don et décorer ainsi le sapin du cœur avec des boules, des rubans et des pendentifs fabriqués par des classes neuchâteloises ». L’argent récolté permettra aux sages-femmes employées par Terre des hommes en Afghanistan de poursuivre leurs assistances aux femmes enceintes ainsi qu’aux mères et leurs bébés. /comm-tbu