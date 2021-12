Le frelon asiatique est aux portes du canton de Neuchâtel

Le Canton de Neuchâtel se prépare à l’arrivée du frelon asiatique. Cet insecte est présent en Suisse depuis 2017. Il a été observé le mois dernier aux Bois dans le Jura, à une dizaine de kilomètres de la frontière neuchâteloise. Le frelon asiatique, appelé aussi Nigrithorax (thorax noir), est un prédateur redoutable pour les abeilles notamment, raison pour laquelle les apiculteurs redoutent grandement sa venue. Il a pour habitude de se positionner devant une ruche et d'attendre la venue des abeilles pour se repaître. C’est aussi une menace plus globale pour la biodiversité, selon Robin Berger, collaborateur scientifique au sein du Service de la faune, des forêts et de la nature du Canton de Neuchâtel et responsable du dossier « frelon asiatique ». Cet insecte se nourrit d'un grand nombre d'insectes mais aussi d'araignées.

Le Canton de Neuchâtel se prépare à l’arrivée du frelon asiatique en fédérant pour le moment les différents intervenants qui pourraient avoir un rôle à jouer dans la lutte contre cette espèce invasive, qui a déjà colonisé plusieurs pays européens voisins.

Le Service de la faune, des forêts et de la nature mise beaucoup sur les observations. Sur ce point, les citoyens ont un rôle à jouer. Robin Berger :