Chœur à Chœur servira la soupe en plein air

Chœur à Chœur veut maintenir un esprit de Noël. L’association mise sur une soupe populaire qui sera servie le 24 décembre entre 15 heures et 17 heures sur la place de la Gare à La Chaux-de-Fonds. Le choix de mener cette action en plein air permet aux organisateurs de ne pas devoir demander de certificat Covid aux participants. « On souhaitait faire une fête ouverte à tous, sans discrimination », explique le président de Chœur à Chœur, Pierre-Alain Borel.

En parallèle, Chœur à Chœur maintient également sa distribution de cornets gourmands. Biscômes et chocolats seront remis à divers acteurs locaux tels que le CPS, Caritas ou encore Récif dans le but que ces denrées soient redistribuées à ceux qui en ont le plus besoin.

Pour mener les diverses actions, l’association est en quête d'une dizaine de bénévoles afin de renforcer aussi bien son comité que les équipes qui œuvrent durant les événements. /sbe