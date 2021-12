Pour Laurent Kurth, les mesures sont proportionnées

Laurent Kurth estime que les mesures annoncées vendredi par le Conseil fédéral en lien avec la pandémie de Covid-19 sont « proportionnées ». Le conseiller d'Etat neuchâtelois, en charge de la santé, se réjouit de constater que la voix des cantons, qui s'opposaient aux tests répétés dans les écoles, a été entendue.

Laurent Kurth est satisfait que le Conseil fédéral ait pris des décisions. « Il faut des règles nationales pour renforcer les mesures de précaution », a déclaré à Keystone-ATS le conseiller d'Etat.

Le Neuchâtelois émet néanmoins une critique envers une des décisions du Conseil fédéral. Il estime qu'il n'était pas adéquat de lever les restrictions de capacités pour les rassemblements religieux, les universités ou les manifestations en extérieur.

« Avec l'évolution de la situation sanitaire et l'arrivée du nouveau variant, c'est trop tôt et on ne peut pas estimer que tous les adultes qui souhaitaient se faire vacciner aient pu le faire », a expliqué le conseiller d'Etat. /ATS-cer