Couvet fête l’Avent

Un air de Noël dans la Grand’Rue de Couvet. Les commerçants de la rue et des alentours s’allient ce samedi pour organiser leur fête de l’Avent. Ce concept a vu le jour en 2018, et c’est la troisième fois qu’il se tient. Annulé l’année passée en raison de la pandémie, l’événement regroupe toujours une trentaine de commerçants et d’associations. Il permet de donner l'opportunité au public de renouer le contact avec les échoppes locales, un contact qui s'est parfois fait difficilement avec la pandémie.