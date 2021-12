C’est parti pour le Téléthon

« Ensemble, nous sommes tous plus forts » : c’est le slogan du Téléthon Suisse. La 34e édition de l’action solidaire contre les maladies génétiques orphelines a lieu vendredi et samedi. Les promesses de dons peuvent être adressées par SMS au 339, mention TELETHON, suivi du montant, ou par téléphone au 0800 850 860. Il est également possible de participer à cette action en ligne, sur le site officiel du Téléthon Suisse. Malgré la pandémie, plus d’une quinzaine de manifestations sont au programme dans le canton de Neuchâtel. Vous en trouvez la liste ici. Cette année, le Téléthon doit se passer de sa traditionnelle vente de peluches en raison de soucis d’approvisionnement. /jhi