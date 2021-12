Une quinzaine de vols élucidés dans la Broye

Une quinzaine de plaintes élucidées. C’est ce que communique la police fribourgeoise ce jeudi. Au début du mois de juillet 2021, la Police cantonale fribourgeoise a constaté plusieurs vols et dommages à la propriété qui sont survenus à Estavayer-le-Lac.

Les investigations menées à ce jour ont permis d’interpeller un auteur présumé, âgé de 21 ans, établi dans la région staviacoise. Placé en arrestation provisoire, il a été auditionné sur les faits et a reconnu son implication dans une quinzaine de vols et de dommages à la propriété dans la Broye dans divers commerces, immeubles et véhicules.

Le montant global du butin dérobé, composé de denrées alimentaires, habits et argent, a été estimé à plus de 6000 francs. Les dommages causés sur les différents lieux (portes et cadres, stores, fenêtres) sont eux aussi évalués à plusieurs milliers de francs.

L’intéressé, qui a été incarcéré, sera dénoncé au Ministère public. /comm-tbu