Mission accomplie pour les cyclistes de Grono

Une cinquantaine de cyclistes grisons et neuchâtelois qui reliaient la localité la plus chaude de Suisse à la plus froide lors de l’été 2021 : le deuxième périple « Température en selle » entre Grono et La Brévine a connu son épilogue mercredi à Berne sous la forme d’une bonne action. Les responsables du projet ont remis un chèque de 10'000 francs à l'Association suisse contre la maladie de Parkinson. Une nouvelle édition de cette randonnée cycliste destinée à attirer l’attention sur l’urgence climatique est prévue pour l’été 2023. /comm-jhi