IAM au Rock Altitude Festival

Le Rock Altitude Festival dévoile jeudi certaines des têtes d’affiche de sa 15e édition. Le rendez-vous loclois a lieu du 10 au 13 août 2022. Annoncés pour l’édition 2021, qui a été annulée et remplacée par la manifestation Crock'Alt, les rappeurs marseillais de IAM et les rockeurs américains de Clutch répondent à nouveau présent. Autre grand nom à retenir, celui de la chanteuse danoise Agnes Obel. Seront également présents : du rock avec Picturebooks, Kadavar, Battles et les Jurassiens de Føu, du metal avec Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs et Regarde les hommes tomber, et du hip-hop avec ASM et les Fribourgeois de Femme fatale. La billetterie est désormais ouverte. /comm-jhi