L’intelligence artificielle : chance ou menace ?

L’intelligence artificielle, l’IA, fait déjà partie de nos vies et cette tendance ne va faire que s’accentuer ces prochaines années. Une perspective qui suscite questions, doutes et inquiétudes. Certains y voient un outil essentiel pour bâtir l’avenir de l’humanité, d’autres estiment qu’il s’agit d’une menace pour l’existence de l’espèce. C’est le sujet de « Code IA Software/Hardlaw », un ouvrage collectif paru chez Georg Editeur, et dont le directeur de publication est le mathématicien et informaticien actif à Neuchâtel Xavier Comtesse. Il était l’invité de David Sanchez dans la Matinale RTN.