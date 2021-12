Des fonds durables pas toujours très verts

En finance, durabilité ne rime pas toujours avec écologie. C’est notamment la conclusion d’une enquête menée début novembre par la RTS.

Selon Swiss Sustainable Finance, la gestion durable pèse aujourd’hui plus de 1500 milliards de francs en Suisse. Entre 2015 et 2020, les volumes ont été multipliés par dix. L’offre s’est ainsi beaucoup développée ces dernières années et satisfait pour l’instant la demande croissante, selon les experts.

Les placements durables ne prennent pas seulement en compte des facteurs environnementaux. Ils incluent également des paramètres sociaux et de gouvernance. On parle alors de critères ESG. Ainsi, pour déterminer si un fonds est durable, on analyse entre autres son empreinte carbone (E). La sécurité et la formation des collaborateurs (S). Puis, l’égalité des genres dans les organes dirigeants ou dans la structure des actionnaires (G). Le spectre couvert par les investissements durables est donc bien plus large que celui des investissements « climatiques ».

Ajoutons qu’il n’existe pas de label officiel qui garantit le niveau de durabilité d’un fonds. Chaque établissement bancaire et agence de notation fixe ses propres critères, mais validés par la FINMA. Il n'y a donc pas encore de standard minimum en Suisse.

Victor Vogt, responsable de la gestion de portefeuilles d’actifs à la BCN :