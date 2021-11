Rénovation en vue pour l’ancienne école de Fresens

Coup de jeune prévu pour l’ancienne école de Fresens. Mi-novembre, le Conseil général de la Commune de La Grande Béroche a plébiscité un crédit d’engagement de 320'000 francs. Cet argent doit permettre de mettre le bâtiment au goût du jour. Des rénovations multiples sont prévues, par exemple la création de WC et d’une cuisine équipée au rez-de-chaussée, le remplacement de la chaudière à mazout par une chaudière à pellets, l’isolation des combles et la réfection de la toiture. Ces travaux pourront commencer au plus tôt début 2022, et devraient durer jusqu’à l’été, si les matériaux sont disponibles rapidement.

Maintenir et rénover l’ancienne école de Fresens, c’était avant tout important pour le village. Un tiers des 250 habitants y a fait sa scolarité et reste donc attaché au bâtiment. Consultée en 2017, la population avait manifesté sa volonté de faire vivre ce lieu.