Installations « quasi prêtes » aux Bugnenets-Savagnières

Les premières neiges sont tombées sur la région. On s’active sur les contreforts du Chasseral. La station des Bugnenets-Savagnières attend encore quelques précipitations pour pouvoir faire tourner ses installations. Sur place, tout est prêt, ou presque. Le téléski des Pointes a été prolongé de plus de 170 mètres cet été pour permettre la jonction avec celui du Plan-Marmet. Il ne manque plus qu'une expertise pour finaliser la nouvelle construction. Une question de jours selon le responsable du projet et administrateur de la station Yvan Meyrat, qui se dit confiant pour la saison à venir :