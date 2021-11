Dans les coulisses du Château : Sarah Blum

« Ça ne suffit pas de râler dans son coin, il faut agir » ! C’est forte de ce constat que la popiste Sarah Blum s’est lancée en politique il y a plusieurs années. Cette Chaux-de-Fonnière de 37 ans, maman de deux filles en bas âge, effectue aujourd’hui son deuxième mandat au sein du Grand Conseil neuchâtelois.

Sarah Blum est également enseignante d’allemand et d’histoire à l’Ester, l’école du secteur tertiaire à La Chaux-de-Fonds. Ce n’est donc pas un hasard si dans le cadre de son mandat politique, elle s’engage en particulier dans les questions d’accès à la formation et réclame des meilleures conditions de travail pour les apprentis. Les valeurs comme la défense de toutes et tous ainsi qu’un état fort font partie des valeurs du POP qui lui sont chères. Sarah Blum était l’invitée de La Matinale mardi :