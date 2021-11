Policier blessé lors d’un contrôle

Un policier a été blessé au poignet et à la main samedi vers 23h30 à la gare de Neuchâtel. Lors d’un contrôle d’identité, un homme s’est violemment débattu et trois autres individus ont tenté de s’en prendre aux deux policiers présents. C’est à ce moment que l’un des agents a été projeté au sol et s’est blessé. Les quatre hommes, dont deux sont mineurs, sont accusés d’être à l’origine de plusieurs vols menés ces dernières semaines. Deux d’entre eux ont tenté de prendre la fuite par les voies de chemin de fer. Ils ont finalement tous pu être interpellés. Le procureur en charge de l’affaire a demandé à les placer en détention provisoire. Tous résident dans des centres fédéraux pour requérants d'asile, selon le communiqué de la Police neuchâteloise. /comm-sbe