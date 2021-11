Des solutions contre la pénurie de généralistes

Une pénurie de médecins de famille



C’est le constat de la FRC comme celui des professionnels : il manque des cabinets de médecine générale, une carence criante dans certaines régions, comme par exemple dans le Val-de-Ruz. Les médecins qui sont en place sont souvent surchargés et n’acceptent pas de patients supplémentaires.

Une partie de la solution, c’est de rendre la profession de médecin généraliste plus séduisante. C’est en cours : les instituts universitaires se sont dotés de filières de formation de médecine de famille, et les cantons ont mis en place des programmes d’encouragement. Dans le canton de Neuchâtel, le Cursus neuchâtelois de médecine de famille existe depuis 2012, financé par l’Etat. Il consiste à informer et encadrer les étudiants en médecine, dans le but de les encourager à embrasser une carrière de ce type, et si possible à s’établir dans la région. Des stages sont mis en place pour les médecins assistants : six cabinets y participent actuellement, dont un en pédiatrie. Et ça porte ses fruits. Nicole Rothen, la coordinatrice du Cursus neuchâtelois :