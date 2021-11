Bagarre au couteau à Neuchâtel

Une altercation violente a éclaté samedi vers 5h15 à la rue des Terreaux à Neuchâtel. La Police neuchâteloise l’a indiqué dimanche soir dans un communiqué. Au départ, deux individus étaient impliqués dans la bagarre. L’un d’entre eux a infligé des coups de couteau à l’autre. Le blessé s’est enfui en direction de la rue de l'Hôpital, poursuivi par au moins trois personnes. À cet endroit, il a encore été frappé.

La victime a été prise en charge par les services sanitaires. La Police neuchâteloise est intervenue et a mené des recherches à proximité. Une enquête est ouverte. Les agresseurs, trois hommes, correspondent à la description suivante : le premier mesurait 170-180 cm et portait une veste noire avec fourrure blanche ; le deuxième faisait 170-180 cm et portait une doudoune noire et un bonnet gris ; le troisième suspect mesurait 175-185 cm et portait une veste en cuir marron. Toutes les personnes qui peuvent fournir des renseignements au sujet de cet incident ou de ces individus sont priées de contacter la Police neuchâteloise au 032 889 9000.