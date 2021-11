Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

Les Neuchâtelois étaient appelés à se prononcer sur trois objets ce dimanche lors des votations fédérales : un second référendum contre la loi Covid-19, visant à modifier la loi adoptée le 19 mars 2021 dernier, l’initiative sur les soins infirmiers, qui souhaite la formation de davantage de soignants, de meilleures conditions de travail et plus d’autonomie ainsi que l’initiative sur la justice, qui demande une désignation plus juste des juges fédéraux par tirage au sort.

« Oui » à la loi Covid-19

A nouveau combattue par référendum, la loi Covid-19 a récolté 64,4% de « oui » ce dimanche. L’acceptation la plus forte a été enregistrée à Saint-Blaise avec 72,6% des suffrages. Un grand nombre de « oui » sont également sortis des urnes à Neuchâtel (68,6% des suffrages), à Hauterive (68,6%) et à La Chaux-de-Fonds (66%). Sur les 27 communes du canton, trois se sont prononcées contre la loi Covid-19 : La Côte-aux-Fées (63%), Les Planchettes (51%) et Les Ponts-de-Martel (50,8%). La participation des Neuchâtelois s’est établie pour cet objet à 57,9%.