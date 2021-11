Union délie les cordons de la bourse

Près de 40'000 francs : c’est le montant total des six dons qui ont été remis samedi soir à Couvet à diverses organisations du Vallon par Union. Le cercle Val-de-Travers de la société philanthropique suisse a décidé de soutenir l’association Pro Junior, l’AVIVO, les Cartons du cœur du Vallon, un Petit plus, Noël ensemble et le nouveau bâtiment de CORA. Le Centre œcuménique de rencontre et d’animation du Val-de-Travers a en effet rénové et déménagé dans un nouveau bâtiment l’été dernier. Ces dons ont pu être remis grâce aux cotisations payées par les membres d’Union et grâce à divers revenus immobiliers notamment.

Christian Heiniger, préposé aux cérémonies de l'Union, était l'invité du journal de 18h samedi. Il est revenu sur le soutien attribué au Cora.