Des subventions pour les bornes de voitures électriques

Au total, 1,5 million de francs sur 3 ans seront consacrés à ce programme de soutien. La mesure s’inscrit dans le cadre de l’objectif de neutralité climatique visé par le Canton et la Suisse d’ici 2050. Les autorités précisent que « ces mesures ont pour but d’inciter les citoyens à opter pour des véhicules électriques lors du changement de leurs véhicules thermiques et ainsi de réduire les émissions de CO2 du parc automobile neuchâtelois ». Selon l’Office fédéral de l’énergie, la part des voitures électriques sur le total des nouvelles immatriculations en 2021 s’élève à moins de 8% dans le canton de Neuchâtel. /comm-ara