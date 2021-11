Pro Junior entame son porte-à-porte solidaire

Du porte-à-porte pour une bonne cause. L’association Pro Junior Arc jurassien, ancienne Pro Juventute, a commencé depuis quelques jours sa traditionnelle vente solidaire. Près de 8'000 écoliers frapperont cette année aux portes de leurs voisins afin de réunir des fonds en faveur des familles dans le besoin. Elles sont plus de 4'000 chaque année à demander de l’aide à l’association. L’action est d’autant plus cruciale en ces temps de pandémie, explique Yannick Boillod, secrétaire général de Pro Junior Arc Jurassien.