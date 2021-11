L'école au musée : ça fonctionne à La Chaux-de-Fonds

À La Chaux-de-Fonds, les musées sont aussi des salles de classe. Depuis 2013, la Ville mène un programme école-musées. Une collaboration qui a pris de l’envergure au fil des années. Les 4000 élèves de l’école obligatoire visitent une fois par année l'un des 4 musées de la Ville. Le futur MUZOO au Bois du Petit-Château rejoindra le programme dès son inauguration fin 2022, en intégrant le thème de son exposition permanente sur la crise de la biodiversité.

La direction de l’école et la coordinatrice culturelle ont tiré ce jeudi un bilan positif. Plus récemment, une brochure en différents exemplaires a été développée pour chaque musée et selon les niveaux scolaires. Les thématiques varient selon les musées et les degrés scolaires. Sylvie Pipoz, coordinatrice culturelle à l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds, souligne le rôle d’un musée dans l’apprentissage des élèves :