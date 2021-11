La situation sanitaire a poussé Neuchâtel à élargir la 3e dose

Horaires élargis



Pour faire face à la demande, à partir du 6 décembre, le centre de vaccination de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds rouvre les mardi et jeudi, ainsi que les dimanche 12 et 19 décembre. Celui de la Maladière étend ses ouvertures au jeudi soir et à la journée complète du samedi. Il est conseillé de s’inscrire en ligne. Seize pharmacies participent également à l’administration de la dose de rappel. Pour prétendre à une troisième injection, les patients doivent respecter un délai de six mois au moins après leur immunisation complète.

En ce qui concerne la troisième dose dès 16 ans, Neuchâtel attend une décision de l’Office fédéral de la santé publique. Swissmedic vient de donner son feu vert. La possibilité d’administrer le booster à la population dans son ensemble ne devrait pas intervenir avant début 2022. /comm-jhi