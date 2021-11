Ton sur Ton opère sa mue vers une culture inclusive

De l'enseignement à la pratique



Le projet est né pendant la crise. « Cette situation a révélé des compétences au sein de la fondation qui était en lien avec l'artistique et non plus uniquement avec l’enseignement » , explique Christophe Studer, directeur de Ton sur Ton. « Tant pour les enseignants que pour les élèves, le besoin s’est fait sentir de pratiquer et de faire des choses pour passer cette crise », ajoute-il.

D’un point de vue organisationnel, trois nouveaux secteurs ont donc été créés : Emergence(s), pour soutenir les jeunes talents et développer les outils numériques autour de la création, le secteur Art sans frontière, pour accroître les collaborations internationales de la fondation, tout en accentuant les activités de culture inclusive (avec les migrants ou les personnes âgées par exemple), et encore un secteur d’innovation et Culture pro qui souhaite soutenir les travailleurs du secteur culturel en travaillant notamment à la réalisation d’un contrat de travail cantonal unique quelles que soient les disciplines.