Une histoire sociologique de l’obstétrique

Le métier de sage-femme est chamboulé au 18e et 19e siècle en Suisse romande. Un pan de l’histoire étudié par Mélanie Huguenin dans son mémoire de master. Elle donne une conférence mercredi au club 44 à La Chaux-de-Fonds. La 1re école de sages-femmes en Suisse romande a ouvert en 1778 à Yverdon. La professionnalisation et la réglementation de la pratique a vu aussi l’arrivée des hommes dans ce domaine jusque-là exclusivement féminin. Cette arrivée coïncide avec une véritable chasse aux filles-mères et à leur procès.

Mélanie Huguenin était l’invitée de la Matinale lundi :