Mikron voit plus grand

Inauguration en grande pompe pour Mikron Automation. L’entreprise qui produit des systèmes d’assemblage évolutifs et sur mesure a présenté son nouvel écrin lundi à Boudry. Dirigeants de la société, politiciens, partenaires économiques et médias ont pu découvrir le nouveau bâtiment appelé « Next Factory ». Les spécificités de cette extension de 7'800 mètres carrés avec Félix Arrieta, directeur général de Mikron suisse.